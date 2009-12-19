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    НХЛ. Кучеров провел 400-й матч в лиге и третьим в сезоне набрал 50 очков

    Теги Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Хоккей

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Ванкувером» (5:2), который стал для него 400-м в НХЛ. 

    Заброшенная шайба стала для российского нападающего 15-й в нынешнем сезоне, голевая передача – 35-й. 

    Таким образом, Кучеров третьим в сезоне достиг отметки в 50 набранных очков – после Микко Рантанена (56 очков) и Нэтана Маккиннона (53) из «Колорадо».

    За карьеру в 400 матчах у него стало 384 (162+222) очка. 

    Всего в этом матче провел на льду 19 минут 32 секунды (5:25 – в большинстве, полезность «+2») и отметился 5 бросками в створ ворот и 1 перехватом. Был признан третьей звездой встречи. 

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