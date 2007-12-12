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    «Динамо» просмотрит чеченского форварда «Бурана» Раисова

    Теги возможные переходы Владимир Крикунов КХЛ Аслан Раисов ВХЛ Динамо Буран Чемпионат.com Хоккей

    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, что клуб просмотрит нападающего «Бурана» Аслана Раисова.

    «Да, я знаю его статистику в ВХЛ. Уже сказал, чтобы его привезли сюда посмотреть», – сказал Крикунов.

    27-летний Раисов может стать первым чеченским хоккеистом в КХЛ.

    В прошлом он привлекался в молодежную сборную России, пытался попасть в «Амур» и «Югру», но так и не провел в КХЛ ни одного матча.

    Раисов в 16 матчах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги он набрал 22 (6+16) очка при показателе полезности «–5» и четырех минутах штрафа.

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