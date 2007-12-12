«Динамо» просмотрит чеченского форварда «Бурана» Раисова

Главный тренер московского Владимир Крикунов рассказал, что клуб просмотрит нападающего Аслана Раисова.

«Да, я знаю его статистику в . Уже сказал, чтобы его привезли сюда посмотреть», – сказал Крикунов.

27-летний Раисов может стать первым чеченским хоккеистом в .

В прошлом он привлекался в молодежную сборную России, пытался попасть в «Амур» и «Югру», но так и не провел в ни одного матча.

Раисов в 16 матчах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги он набрал 22 (6+16) очка при показателе полезности «–5» и четырех минутах штрафа.

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