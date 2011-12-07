Forbes: Макдэвид зарабатывает больше всех в НХЛ, Овечкин – 4-й

Журнал «Форбс» представил топ-10 игроков НХЛ по размеру годового дохода, включающего как зарплату за сезон (не среднюю по контракту), так и прочие доходы.

1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон» – 19,5 миллиона долларов (зарплата за этот сезон – 15 миллионов долларов).

2. Джон Таварес, «Торонто» – 17,3 млн (зарплата + подписной бонус – 15,9 млн)

3. Кэри Прайс, «Монреаль» – 15,6 млн (зарплата + подписной бонус – 15 млн)

4. Александр Овечкин, «Вашингтон» – 14,5 млн (зарплата – 10 млн)

5. Сидни Кросби, «Питтсбург» – 14 млн (зарплата – 10 млн)

6. Джонатан Тэйвс, «Чикаго» – 13,7 млн (зарплата – 12 млн)

7. Джейми Бенн («Даллас») – 13,1 млн (зарплата – 13 млн)

8. Патрик Кэйн («Чикаго») – 12,4 млн (зарплата – 12 млн)

9. Анже Копитар («Лос-Анджелес») – 12,1 млн (зарплата – 12 млн)

10. Джон Карлсон («Вашингтон») – 12,1 млн (зарплата – 12 млн)

По подсчетам Forbes, суммарный доход 10 самых высокооплачиваемых звезд НХЛ в сезоне-2018/19 составит 144 миллиона, что на 8% больше, чем годом ранее.

Для Макдэвида, у которого с этого сезона действует новый контракт, это первое появление в данном списке. У Тавареса и Прайса этот сезон также стал первым по новым контрактам.

По сравнению с прошлым годом, места в топ-5 удержали только Кросби (в прошлом году – 2-е место) и Овечкин (4-е).

НХЛ. Тэйвс второй год подряд зарабатывает больше всех в лиге, Овечкин – 4-й