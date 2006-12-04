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    «Нью-Джерси» – «Тампа». Кучеров набрал 4 очка, продлив результативную серию до 10 матчей

    Теги Нью-Джерси Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в матче с «Нью-Джерси» (5:1) и был признан его первой звездой. 

    Всего нападающий провел на льду 16 минут (2:11 – в большинстве, полезность «+2») и нанес 2 броска в створ. Также применил 1 силовой прием, совершил 1 перехват и получил малый штраф. 

    Кучеров продлил результативную серию до 10 игр и третьим в сезоне преодолел отметку в 40 очков. 

    На его счету стало 42 (12+30) очка в 28 матчах, в гонке бомбардиров он идет третьим, отставая от Микко Рантанена и Нэтана Маккиннона из «Колорадо», у которых 45 и 43 очка соответственно. 

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