НХЛ. Лайне, Маккиннон и Флери – звезды месяца

подвела итоги ноября.

Первая звезда месяца – нападающий Патрик Лайне. В 12 играх финн набрал 19 очков, забросив при этом 18 шайб – самое большое количество шайб за один календарный месяц с марта 1994 года (тогда Павел Буре забросил 19 шайб за «Ванкувер»). В ноябре Лайне два раза оформил хет-трик (в ворота «Флориды» и «Ванкувера»), а также забросил 5 шайб «Сент-Луису». Лайне – лидер лиги по количеству заброшенных шайб (21).

Вторая звезда месяца – нападающий Нэтан Маккиннон, набравший в 14 играх ноября 23 (9+14) очка. Маккинон и его одноклубник Микко Рантанен в ноябре стали первыми партнерами по звену с 1993 года, набравшими более одного очка в 6 играх подряд (тогда это сделали Пэт Лафонтен и Александр Могильный). Маккиннон занимает второе место в лиге по количеству набранных очков (41 (18+23) очко), уступая только Рантанену (43 (11+32) очка).

Третья звезда ноября – Марк-Андре Флери. Вратарь выиграл наибольшее число матчей в ноябре (9 из 13), оформив в них 4 шатаута и пропуская в среднем 2,32 гола за игру при 92 процентах отраженных бросков.