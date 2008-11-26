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    Дмитрий Чернышенко: «КХЛ ведет переговоры с четырьмя европейскими клубами о вступлении в лигу»

    Теги Дмитрий Чернышенко КХЛ ТАСС Хоккей

    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил о переговорах с четырьмя зарубежными клубами по поводу вступления в лигу.

    «Не секрет, что КХЛ имеет планы расширения на Европу, поэтому такие матчи нам помогут исследовать рынок. Это не значит, что именно здесь мы хотим открыть свой клуб.

    Швейцария не значится в списке первых стран, где возможно расширение, – есть другие страны, где мы лучше продвинулись.

    Мы ведем переговоры с четырьмя клубами, но пока официально никаких документов нет и официально ничего не подписано», – сказал Чернышенко.

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