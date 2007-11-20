НХЛ. «Сент-Луис» уволил Йео и назначил Беруби временным главным тренером

уволил главного тренера Майка Йео после поражения от «Лос-Анджелеса» (0:2).

Исполнение обязанностей главного тренера возложено на Крейга Беруби.

В текущем сезоне «блюзмены» набрали 17 очков в 19 матчах и идут на предпоследнем месте в Западной конференции.

Йео возглавил в феврале 2017 года, заменив Кена Хичкока. В прошлом сезоне клуб под его руководством не вышел в плей-офф. Ранее 45-летний специалист возглавлял «Миннесоту».

52-летний Беруби вошел в штаб «Блюз» в прошлом году. В сезонах-2013/14 и 2014/15 он был главным тренером «Филадельфии».

Эта отставка стала уже 3-й в текущем сезоне . Ранее были уволены Джон Стивенс («Лос-Анджелес») и Джоэл Кенневилл («Чикаго»).