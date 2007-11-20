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    НХЛ. «Сент-Луис» уволил Йео и назначил Беруби временным главным тренером

    Теги Сент-Луис НХЛ отставки Крэйг Беруби Майк Йео Хоккей

    «Сент-Луис» уволил главного тренера Майка Йео после поражения от «Лос-Анджелеса» (0:2).

    Исполнение обязанностей главного тренера возложено на Крейга Беруби.

    В текущем сезоне «блюзмены» набрали 17 очков в 19 матчах и идут на предпоследнем месте в Западной конференции.

    Йео возглавил «Сент-Луис» в феврале 2017 года, заменив Кена Хичкока. В прошлом сезоне клуб под его руководством не вышел в плей-офф. Ранее 45-летний специалист возглавлял «Миннесоту».

    52-летний Беруби вошел в штаб «Блюз» в прошлом году. В сезонах-2013/14 и 2014/15 он был главным тренером «Филадельфии».

    Эта отставка стала уже 3-й в текущем сезоне НХЛ. Ранее были уволены Джон Стивенс («Лос-Анджелес») и Джоэл Кенневилл («Чикаго»).

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