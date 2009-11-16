Воспитанники детских домов на площадках «Роснефти» в «Кидзании» поиграли с олимпийскими чемпионами: добывали нефть и заправляли автомобили

Воспитанники детских домов посетили игровые зоны в детском парке «Кидзания», где дети пробуют себя в разных профессиях, в том числе на площадках компании «Роснефть». Ребят сопровождали олимпийские чемпионы и хоккеисты ЦСКА Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Никита Нестеров и Иван Телегин.

Перед ответственной работой игроки вручили детям подарки от компании и клуба и не оставили ни одного ребенка без своих автографов, после чего в полной экипировке нефтяников отправились добывать нефть и проводить химические опыты.

На локации «Нефтеперерабатывающий завод Роснефти» с детьми работали Капризов и Андронов. За пунктом управления бурильной установкой ребятам нужно было в правильном порядке нажать необходимые кнопки и рычаги. За этим внимательно следил Капризов, особенно помогавший самому юному коллеге Севе. Каждое успешное действие Севы он отмечал, отбивая ему «пять».

В это время Андронов с другими ребятами работали в настоящей лаборатории при НПЗ (нефтеперерабатывающий завод), проводя опыты и анализы полученного топлива. Результаты должны были обязательно совпасть с нормативами.

– Начальник, у нас получилось, – отчитались Андронов с детьми перед своим куратором. Успешное выполнение заданий закрепили совместной фотографией.

Еще одна детская группа в компании Нестерова и Телегина отправилась на Автозаправочный комплекс «Роснефти», где проверяют плотность бензина и дизельного топлива, а также вникают в нюансы правильной заправки автомобиля.

Туда же спустя некоторое время отправились новые друзья Андронова и Капризова. Детям выпала нелегкая в их возрасте задача с помощью нескольких формул определить плотность бензина, после чего перелить его в специальное хранилище.

Перед завершением рабочего дня в «Кидзании» дети заправили машины бензином и дизельным топливом. Для того, чтобы обстановка была как можно больше приближена к реалиям, Андронов и Капризов усадили в машины самых маленьких ребят, которые подгоняли заправщиков. Щедрые дети залили в бензобак топлива больше положенного, так что все остались довольны.

Локация «Роснефти» работает в индустриальном секторе московской «Кидзании» с осени 2017-го. Там дети узнают, какой путь проходит топливо от буровой установки до автозаправочной станции.

Фото: пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»