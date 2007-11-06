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    Матч чемпионов НХЛ и КХЛ может пройти в сентябре 2019 года

    Теги Рене Фазель Гэри Беттмэн НХЛ КХЛ выставочные матчи КХЛ - НХЛ ТАСС Хоккей

    Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил о планах провести матч между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина в сентябре следующего года.

    «Мы провели переговоры. Есть планы провести матчи между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Стэнли в сентябре.

    Гэри Беттмэн может быть готов, но нам нужно обсудить это с КХЛ.

    Гэри принципиально не против этих игр, но есть ряд различных точек в обсуждении.

    Сложнее будет уговорить победителя Кубка Стэнли, потому что турнир завершится в июне, а нужно играть уже в сентябре, что всегда очень чувствительно», – сказал Фазель.

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