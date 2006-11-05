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    Дмитрий Куликов: «Первую неделю в России все бесило: водители уроды, в магазине люди злые, не улыбаются»

    Теги НХЛ Дмитрий Куликов Виннипег Спорт-Экспресс Хоккей

    Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов рассказал о том, какие эмоции испытывает во время возвращения в Россию.

    – Каково это – жить в Виннипеге после Флориды? Илья Брызгалов говорил, что никогда не поедет в Виннипег, потому что там слишком холодно после Аризоны.

    – Мне нормально. Я никогда особо не брезговал жить в местах, где холодно.

    Мне наоборот даже нравится, когда снег, мороз. Там уже несколько раз снег выпадал, но таял.

    – Какое место сейчас можете назвать своим домом?

    – Флориду.

    – На родину летом ездите?

    – В последнем сезоне не был, потому что делал операцию. А так, да, каждое лето где-то на месяц приезжаю.

    – Есть что-то в России, по чему скучаете?

    – Просто ностальгия. Приехать посмотреть, что изменилось, что новенького.

    – Березку обнять.

    – Этим я и занимаюсь.

    – Возвращаясь в Россию, чувствуете себя комфортно, или после 10 лет в Америке ощущаете, что что-то не то?

    – Когда после первых сезонов приезжал, все прямо бесило первую неделю.

    Это не так, то не так, везде пробки, водители уроды, в магазине люди злые, не улыбаются.

    А потом привыкал и вливался, переставал все это замечать и становился таким же, как все.

    – По возвращению в Америку все тоже бесило?

    – И там плевался тоже.

    – От того, что все улыбаются?

    – Да.

    – А жене в России нравится?

    – Да. Когда мы там были в России?

    – В локаут?

    – Да, она тогда на месяц приезжала в Ярославль.

    Кстати, не ожидал, что жена так быстро адаптируется в России.

    – В чем это проявлялось?

    – Могла в магазин сходить купить продуктов, поговорить с людьми. Она стеснялась, но все равно говорила по-русски.

    – Она выучила русский?

    – Да. Не идеально, конечно, но диалог построить может, – сказал Куликов.

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