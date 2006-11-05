Дмитрий Куликов: «Первую неделю в России все бесило: водители уроды, в магазине люди злые, не улыбаются»

Защитник Дмитрий Куликов рассказал о том, какие эмоции испытывает во время возвращения в Россию.

– Каково это – жить в Виннипеге после Флориды? Илья Брызгалов говорил, что никогда не поедет в Виннипег, потому что там слишком холодно после Аризоны.

– Мне нормально. Я никогда особо не брезговал жить в местах, где холодно.

Мне наоборот даже нравится, когда снег, мороз. Там уже несколько раз снег выпадал, но таял.

– Какое место сейчас можете назвать своим домом?

– Флориду.

– На родину летом ездите?

– В последнем сезоне не был, потому что делал операцию. А так, да, каждое лето где-то на месяц приезжаю.

– Есть что-то в России, по чему скучаете?

– Просто ностальгия. Приехать посмотреть, что изменилось, что новенького.

– Березку обнять.

– Этим я и занимаюсь.

– Возвращаясь в Россию, чувствуете себя комфортно, или после 10 лет в Америке ощущаете, что что-то не то?

– Когда после первых сезонов приезжал, все прямо бесило первую неделю.

Это не так, то не так, везде пробки, водители уроды, в магазине люди злые, не улыбаются.

А потом привыкал и вливался, переставал все это замечать и становился таким же, как все.

– По возвращению в Америку все тоже бесило?

– И там плевался тоже.

– От того, что все улыбаются?

– Да.

– А жене в России нравится?

– Да. Когда мы там были в России?

– В локаут?

– Да, она тогда на месяц приезжала в Ярославль.

Кстати, не ожидал, что жена так быстро адаптируется в России.

– В чем это проявлялось?

– Могла в магазин сходить купить продуктов, поговорить с людьми. Она стеснялась, но все равно говорила по-русски.

– Она выучила русский?

– Да. Не идеально, конечно, но диалог построить может, – сказал Куликов.