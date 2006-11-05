Дмитрий Куликов: «Первую неделю в России все бесило: водители уроды, в магазине люди злые, не улыбаются»

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов рассказал о том, какие эмоции испытывает во время возвращения в Россию.
– Каково это – жить в Виннипеге после Флориды? Илья Брызгалов говорил, что никогда не поедет в Виннипег, потому что там слишком холодно после Аризоны.
– Мне нормально. Я никогда особо не брезговал жить в местах, где холодно.
Мне наоборот даже нравится, когда снег, мороз. Там уже несколько раз снег выпадал, но таял.
– Какое место сейчас можете назвать своим домом?
– Флориду.
– На родину летом ездите?
– В последнем сезоне не был, потому что делал операцию. А так, да, каждое лето где-то на месяц приезжаю.
– Есть что-то в России, по чему скучаете?
– Просто ностальгия. Приехать посмотреть, что изменилось, что новенького.
– Березку обнять.
– Этим я и занимаюсь.
– Возвращаясь в Россию, чувствуете себя комфортно, или после 10 лет в Америке ощущаете, что что-то не то?
– Когда после первых сезонов приезжал, все прямо бесило первую неделю.
Это не так, то не так, везде пробки, водители уроды, в магазине люди злые, не улыбаются.
А потом привыкал и вливался, переставал все это замечать и становился таким же, как все.
– По возвращению в Америку все тоже бесило?
– И там плевался тоже.
– От того, что все улыбаются?
– Да.
– А жене в России нравится?
– Да. Когда мы там были в России?
– В локаут?
– Да, она тогда на месяц приезжала в Ярославль.
Кстати, не ожидал, что жена так быстро адаптируется в России.
– В чем это проявлялось?
– Могла в магазин сходить купить продуктов, поговорить с людьми. Она стеснялась, но все равно говорила по-русски.
– Она выучила русский?
– Да. Не идеально, конечно, но диалог построить может, – сказал Куликов.