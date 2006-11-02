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    Sports.ru

    Обновились приложения для болельщиков «СКА», «Салават Юлаева», ЦСКА, «Локомотива» и других хоккейных топ-клубов

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь Трактор Амур Спартак Автомобилист Торпедо Слован Йокерит Динамо Минск Барыс Динамо Рига Динамо Адмирал Сочи мобильные приложения Куньлунь Ред Стар Хоккей

    В последнее время мы активно работали над обновлением главных приложений для Android и iPhone, которыми тысячи хоккейных болельщиков пользуются каждый день. Теперь следить за любимым клубом стало еще удобнее!

    Новые клубные приложения от Sports.ru — это:

    – Абсолютно новый, современный дизайн.
    – Новые онлайны матчей с чатами, голосованиями и расширенной статистикой.
    – Обновленные сервисы: таблица, статистика и состав команды теперь намного удобнее и функциональнее.
    – Раздел “Статусы”.
    – Новые пуш-уведомления о главных новостях и матчах вашей любимой команды.

     

    Уже сейчас вы можете скачать новое приложение любимого клуба на Android или iPhone:

     СКА

     Автомобилист 

      Салават Юлаев

     АК Барс

     ЦСКА

     Локомотив

     Металлург МГ

     Приложения других клубов вы можете скачать здесь. Sports.ru — делаем спорт лучше!

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