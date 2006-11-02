Обновились приложения для болельщиков «СКА», «Салават Юлаева», ЦСКА, «Локомотива» и других хоккейных топ-клубов

В последнее время мы активно работали над обновлением главных приложений для Android и iPhone, которыми тысячи хоккейных болельщиков пользуются каждый день. Теперь следить за любимым клубом стало еще удобнее!

Новые клубные приложения от Sports.ru — это:

– Абсолютно новый, современный дизайн.

– Новые онлайны матчей с чатами, голосованиями и расширенной статистикой.

– Обновленные сервисы: таблица, статистика и состав команды теперь намного удобнее и функциональнее.

– Раздел “Статусы”.

– Новые пуш-уведомления о главных новостях и матчах вашей любимой команды.

Уже сейчас вы можете скачать новое приложение любимого клуба на Android или iPhone:

СКА

Автомобилист

Салават Юлаев

АК Барс

ЦСКА

Локомотив

Металлург МГ

Приложения других клубов вы можете скачать здесь. Sports.ru — делаем спорт лучше!