Рене Фазель: «Хоккей стал быстрее, чище, безопаснее за время моей работы в ИИХФ»

Президент Международной федерации хоккея ( ) Рене Фазель подвел предварительные итоги своей работы в организации.

«Я сложу полномочия в 2020 году, причина проста. Я был президентом на протяжении 26 лет. Я был выбран в 1994 году. Думаю, я справился со своей работой. Пришло время отдать бразды правления федерацией кому-то другому.

Не мне оценивать проделанную работу за 26 лет. Но я могу сказать, что сейчас хоккей сильно отличается от той игры, которая была в 1994 году. Можно гордиться теми переменами, которые произошли.

Претерпели изменения и сами правила игры. Мы вели ожесточенную борьбу с сотрясениями головного мозга в хоккее, ударами в голову. Теперь легально нанести удар в голову в хоккее нельзя. Теперь хоккей стал быстрее, чище, гораздо более безопасным видом спорта с момента начала моей работы. Игра стала очень привлекательной», – сказал Фазель.