Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Рене Фазель: «Хоккей стал быстрее, чище, безопаснее за время моей работы в ИИХФ»

    Теги ИИХФ Рене Фазель Хоккей

    Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подвел предварительные итоги своей работы в организации.

    «Я сложу полномочия в 2020 году, причина проста. Я был президентом на протяжении 26 лет. Я был выбран в 1994 году. Думаю, я справился со своей работой. Пришло время отдать бразды правления федерацией кому-то другому.

    Не мне оценивать проделанную работу за 26 лет. Но я могу сказать, что сейчас хоккей сильно отличается от той игры, которая была в 1994 году. Можно гордиться теми переменами, которые произошли.

    Претерпели изменения и сами правила игры. Мы вели ожесточенную борьбу с сотрясениями головного мозга в хоккее, ударами в голову. Теперь легально нанести удар в голову в хоккее нельзя. Теперь хоккей стал быстрее, чище, гораздо более безопасным видом спорта с момента начала моей работы. Игра стала очень привлекательной», – сказал Фазель.

    Зарегистрируйся и получи бесплатные призы: клюшка, свитер, шайба с эмблемой любимого клуба КХЛ!

     

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться