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    Метсола, Постма и Старченко – лучшие игроки недели в КХЛ. Михайлов – лучший новичок

    Теги Ак Барс Салават Юлаев Сибирь рейтинги КХЛ Барыс Роман Старченко Пол Постма Юха Метсола Никита Михайлов Хоккей

    Комиссия КХЛ назвала лучших игроков восьмой недели турнира в четырех номинациях.

    Лучшим вратарем признан голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола. В трех матчах он одержал две победы и отразил 97,27% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,99. Самый длинный безголевой отрезок Метсолы составил 81 минуту 49 секунд.

    Пол Постма из «Ак Барса» стал лучшим защитником. Он выиграл с командой три матча из четырех и набрал 5 (1+4) очков. Канадец не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4», заблокировал 5 бросков и провел три силовых приема.

    Форвард «Барыса» Роман Старченко назван лучшим нападающим. В его активе три победы и 6 (2+4) очков в трех матчах. Старченко набирал очки во всех матчах недели и не завершил ни одной встречиа с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3».

    Нападающий «Сибири» Никита Михайлов удостоился звания лучшего новичка. Он отметился двумя результативными передачами в двух матчах, в среднем проводил на льду 15 минут 7 секунд и заблокировал 2 броска соперников.

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