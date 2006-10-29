Метсола, Постма и Старченко – лучшие игроки недели в КХЛ. Михайлов – лучший новичок

Комиссия КХЛ назвала лучших игроков восьмой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан голкипер Юха Метсола. В трех матчах он одержал две победы и отразил 97,27% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,99. Самый длинный безголевой отрезок Метсолы составил 81 минуту 49 секунд.

Пол Постма из стал лучшим защитником. Он выиграл с командой три матча из четырех и набрал 5 (1+4) очков. Канадец не завершил ни одного матча с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4», заблокировал 5 бросков и провел три силовых приема.

Форвард Роман Старченко назван лучшим нападающим. В его активе три победы и 6 (2+4) очков в трех матчах. Старченко набирал очки во всех матчах недели и не завершил ни одной встречиа с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3».

Нападающий Никита Михайлов удостоился звания лучшего новичка. Он отметился двумя результативными передачами в двух матчах, в среднем проводил на льду 15 минут 7 секунд и заблокировал 2 броска соперников.