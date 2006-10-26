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    Отец Якупова о тренере «Сент-Луиса»: «Йео ничего не понимает в хоккее. Когда тренер идиот, у команды не получается»

    Теги Нефтехимик Сент-Луис НХЛ Наиль Якупов Майк Йео Раиль Якупов Чемпионат.com Хоккей

    Генеральный менеджер «Нефтехимика» Раиль Якупов дал комментарий о ситуации в «Сент-Луисе», который выиграл два матча из девяти на старте сезона.

    Сын Якупова Наиль, сейчас выступающий за СКА, в сезоне-2016/17 играл за «Сент-Луис».

    «Сент-Луис» – шикарная команда с шикарными исполнителями. Понятно, что есть небольшие проблемы с вратарской линией.

    Почему «блюзмены» так слабо выступают в нынешней «регулярке»? Когда тренер идиот, то у команды ничего не получится.

    У Майка Йео ничего не получилось в «Миннесоте», он там только потерял время. Аналогичная ситуация происходит сейчас. Биться за такого тренера команда не будет.

    Я видел, как они играют, знаком с их системой. Этот клуб должен бороться за Кубок Стэнли, но, повторюсь, если тренер идиот, то об этом можно забыть.

    Мне кажется, что Йео вообще ничего не понимает в хоккее. Несдержанный, невыдержанный. Я бы ему даже детскую команду не доверил», – заявил Якупов.

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