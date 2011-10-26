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    «Эдмонтон» – «Вашингтон». Овечкин и Кузнецов заработали по «-3» – худшая полезность в команде

    Теги Вашингтон Эдмонтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

    Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в матче с «Эдмонтоном» (1:4) набрали по «-3» – это худший показатель полезности в команде. 

    Овечкин провел на льду 16 минут 47 секунд (в большинстве – 0:47) и отметился 3 бросками по воротам, а также 3 силовыми приемами. 

    Всего на его счету 13 (8+5) очков в 9 матчах при общей полезности «0». 

    Кузнецов (18:00, 3 броска) применил 1 силовой прием и сделал 1 блок-шот, статистика потерь и перехватов – 1:1. Также выиграл 47% вбрасываний (8 из 17). 

    В 9 матчах у него 13 (5+8) очков при общей полезности «-1». 

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