«Эдмонтон» – «Вашингтон». Овечкин и Кузнецов заработали по «-3» – худшая полезность в команде

Форварды «Вашингтона» и Евгений Кузнецов в матче с «Эдмонтоном» (1:4) набрали по «-3» – это худший показатель полезности в команде.

Овечкин провел на льду 16 минут 47 секунд (в большинстве – 0:47) и отметился 3 бросками по воротам, а также 3 силовыми приемами.

Всего на его счету 13 (8+5) очков в 9 матчах при общей полезности «0».

Кузнецов (18:00, 3 броска) применил 1 силовой прием и сделал 1 блок-шот, статистика потерь и перехватов – 1:1. Также выиграл 47% вбрасываний (8 из 17).

В 9 матчах у него 13 (5+8) очков при общей полезности «-1».