Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кузнецов дал совет молодым хоккеистам: «Тратьте все, наслаждайтесь жизнью!»

    Теги Вашингтон КХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал, какой совет дал бы молодым хоккеистам.

    «Тратьте все! Наслаждайтесь жизнью. Нужно учиться на своих ошибках, и это лучшее время в моей жизни. Я привык покупать много машин, но потом остановился.

    Но это нужно было ощутить, когда я был молодым. Нужно быть умным и прислушиваться к своим родителям. Это всегда сложно делать, пока у тебя не появляются дети. Как только у тебя рождается ребенок, ты начинаешь спрашивать все у родителей и слушать их», – сказал Кузнецов.

    Зарегистрируйся и получи бесплатные призы: клюшка, свитер, шайба с эмблемой любимого клуба КХЛ!

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться