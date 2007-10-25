Кузнецов дал совет молодым хоккеистам: «Тратьте все, наслаждайтесь жизнью!»

Нападающий Евгений Кузнецов рассказал, какой совет дал бы молодым хоккеистам.

«Тратьте все! Наслаждайтесь жизнью. Нужно учиться на своих ошибках, и это лучшее время в моей жизни. Я привык покупать много машин, но потом остановился.

Но это нужно было ощутить, когда я был молодым. Нужно быть умным и прислушиваться к своим родителям. Это всегда сложно делать, пока у тебя не появляются дети. Как только у тебя рождается ребенок, ты начинаешь спрашивать все у родителей и слушать их», – сказал Кузнецов.