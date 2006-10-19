Директор «Ак Барса»: «Общество не готово к раскрытию зарплат хоккеистов»

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов считает, что в нельзя делать доступными зарплаты хоккеистов.

– Какая позиция у клуба по жесткому потолку зарплат?

– Это уже давно нужно было сделать, просто к этому нужно было подойти аккуратно.

Раньше была проблема Олимпиады, увеличения интереса за рубежом через привлечение звезд. Лига все сделала правильно, а сейчас подводится база к жесткому потолку.

Сокращается количество клубов: теперь люди будут готовы играть за меньшие деньги, потому что возможностей выбирать себе клуб будет меньше.

– превышает потолок зарплат?

– Превышение в этом году, определенно, будет, но об окончательных цифрах мы пока не можем говорить, потому что у нас некоторые бюджетные документы не до конца согласованы.

Думаю, мы войдем в число 5-7 клубов КХЛ по зарплате игроков.

– Насколько выросла конкуренция в КХЛ?

– Сокращение клубов и жесткий потолок зарплат – это хорошо. Мы считаем, что в перспективе все клубы должны быть примерно в равных условиях по возможностям комплектования.

Что касается конкуренции на Востоке, то «Авангард» всегда был сильным и амбициозным клубом, а «Автомобилист» никогда не был простым соперником для нас. В этом году они сделали большой шаг – и это очевидно.

Посмотрим, что будет в конце. Но старт у нас хороший.

– Вы готовы раскрыть контракты хоккеистов? Правильно ли это?

– Во-первых, это должно быть коллективное решение всех владельцев клубов, во-вторых, если вы спрашиваете лично мое мнение, то пока рано.

– Во время обсуждения этого вопроса с владельцами клубов сколько человек было «за»?

– Ни одного. Общество у нас пока не готово. Повторюсь, менталитет такой. Если популярная звезда за рубежом получает большие деньги – вопросов нет.

У нас же идет негатив, ни к чему хорошему это не приведет на данном этапе, – заявил Хуснутдинов.