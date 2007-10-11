На «Казань-Арене» может пройти матч КХЛ

На «Казань-арене» может состояться хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Такие планы [проведение хоккейных матчей на «Казань- Арене»] есть, пока не хочу раскрывать все карты.

В ближайшем будущем хотим провести такой матч. Когда? Зимой», – заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Казань-Арена» была открыта в 2013 году и вмещает 45 379 человек. Стадион принимал церемонии открытия и закрытия Всемирной летней универсиады 2013 года, соревнования по плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года. «Казань-Арена» является домашним стадионом «Рубина».