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    Александр Овечкин: «Осталось выиграть Олимпиаду – и все, можно заканчивать»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ олимпийский хоккейный турнир Хоккей

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился соображениями перед началом нового сезона НХЛ.

    «Ты не знаешь, что может произойти в твоей карьере. Может, тебя поменяют, а команда выиграет Кубок Стэнли.

    Конечно, было бы здорово достичь этого раньше, тем более что у нас и прежние команды были выстроены именно для этого. Но всякий раз чего-то не хватало.

    А в прошлом году никто, включая, может быть, и нас самих, не ожидал, что мы сможем выиграть. То, насколько хорошо мы играли в плей-офф, стало для всех не просто сюрпризом, а почти шоком.

    Все ребята понимали свою роль, понимали, что нужно делать для достижения результата.

    И сейчас, когда мы практически с той же командой начинаем новый сезон, есть повод смотреть вперед более оптимистично.

    На самом деле, вы правы: этот год получился очень хорошим. Сережка родился. Все, слава богу, живы-здоровы. А в хоккее мне теперь осталось только Олимпиаду выиграть.

    А так уже, можно сказать, есть все награды – и командные, и индивидуальные. В России первенство выигрывал, чемпионат мира выигрывал, Кубок Стэнли есть.

    Остались Олимпийские игры – и все, можно заканчивать», – заявил Овечкин..

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