Комиссионер НХЛ о клубе из Сиэтла: «Все настроены на его вступление в 2020 году. Это наша цель»

Исполнительный комитет НХЛ рекомендовал заявку Сиэтла на совете директоров лиги.
Следующее заседание совета директоров состоится 3-4 декабря в городе Си-Айленд в штате Джорджия.
В случае одобрения заявки, клуб из Сиэтла станет 32-й командой в НХЛ и может начать играть в лиге с сезона 2020-21 годов, если будет готова арена.
«Мы рекомендовали продолжить процесс рассмотрения заявки Сиэтла.
Процесс должен быть завершен после доклада и презентации заявки на общем собрании совета директоров в декабре.
Все настроены на 2020 год. Это наша цель. Но есть целый ряд факторов, которые могут повлиять на эти сроки, в том числе график строительства стадиона.
Чем раньше начнется строительство, тем скорее начнет играть команда.
Если все получится, мы рассчитываем на 2020 год. Если нет – тогда 2021-й. Но все хотят, чтобы это случилось раньше, а не позже», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Ранее сообщалось, что вступительный взнос для клуба из Сиэтла составит 650 миллионов долларов.