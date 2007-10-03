Комиссионер НХЛ о клубе из Сиэтла: «Все настроены на его вступление в 2020 году. Это наша цель»

Исполнительный комитет НХЛ рекомендовал заявку на совете директоров лиги.

Следующее заседание совета директоров состоится 3-4 декабря в городе Си-Айленд в штате Джорджия.

В случае одобрения заявки, клуб из Сиэтла станет 32-й командой в НХЛ и может начать играть в лиге с сезона 2020-21 годов, если будет готова арена.

«Мы рекомендовали продолжить процесс рассмотрения заявки Сиэтла.

Процесс должен быть завершен после доклада и презентации заявки на общем собрании совета директоров в декабре.

Все настроены на 2020 год. Это наша цель. Но есть целый ряд факторов, которые могут повлиять на эти сроки, в том числе график строительства стадиона.

Чем раньше начнется строительство, тем скорее начнет играть команда.

Если все получится, мы рассчитываем на 2020 год. Если нет – тогда 2021-й. Но все хотят, чтобы это случилось раньше, а не позже», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Ранее сообщалось, что вступительный взнос для клуба из Сиэтла составит 650 миллионов долларов.