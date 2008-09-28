Александр Андриевский: «Такое ощущение, что «Сибирь» кто-то сглазил. После каждой ошибки пропускаем»

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:5) в чемпионате .

– Сегодня, как и всегда старались, хотели победить, но, к сожалению… Минутная расхлябанность и недооценка в первом периоде стоили нам сегодняшней игры.

Ребята стараются, бьются. Такое ощущение, что нас кто-то сглазил.

Причем, КПД у сегодня было хорошее при небольшом количестве моментов. Нам остается только работать. Будет надеяться, что в следующей игре все получится.

– Это поражение вдвойне обидно из-за проигрыша белорусской команде?

– Нет. Мы сейчас находимся в такой ситуации, что нам надо выигрывать у любого соперника.

Ребята хотят, стараются, но нас, кажется, кто-то сглазил. После каждой ошибки пропускаем. В этом плане нам очень тяжело.

– Насколько довольны Павлом Воробьем, который провел за «Сибирь» третью игру?

– Ждем от Павла, что он будет лучше играть. Особенно на синей линии в большинстве. Этого мы ждем от всех ребят.

У нас есть неплохой потенциал, но не хватает уверенности в себе.

Надо побыстрее выиграть игру и, думаю, все наладится, – считает Андриевский.

«Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд со старта сезона