Александр Андриевский: «Такое ощущение, что «Сибирь» кто-то сглазил. После каждой ошибки пропускаем»

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:5) в чемпионате КХЛ.
– Сегодня, как и всегда старались, хотели победить, но, к сожалению… Минутная расхлябанность и недооценка в первом периоде стоили нам сегодняшней игры.
Ребята стараются, бьются. Такое ощущение, что нас кто-то сглазил.
Причем, КПД у «Динамо» сегодня было хорошее при небольшом количестве моментов. Нам остается только работать. Будет надеяться, что в следующей игре все получится.
– Это поражение вдвойне обидно из-за проигрыша белорусской команде?
– Нет. Мы сейчас находимся в такой ситуации, что нам надо выигрывать у любого соперника.
Ребята хотят, стараются, но нас, кажется, кто-то сглазил. После каждой ошибки пропускаем. В этом плане нам очень тяжело.
– Насколько довольны Павлом Воробьем, который провел за «Сибирь» третью игру?
– Ждем от Павла, что он будет лучше играть. Особенно на синей линии в большинстве. Этого мы ждем от всех ребят.
У нас есть неплохой потенциал, но не хватает уверенности в себе.
Надо побыстрее выиграть игру и, думаю, все наладится, – считает Андриевский.