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    Александр Андриевский: «Такое ощущение, что «Сибирь» кто-то сглазил. После каждой ошибки пропускаем»

    Теги Сибирь Динамо Минск КХЛ Александр Андриевский Павел Воробей Хоккей

    Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:5) в чемпионате КХЛ

    – Сегодня, как и всегда старались, хотели победить, но, к сожалению… Минутная расхлябанность и недооценка в первом периоде стоили нам сегодняшней игры.

    Ребята стараются, бьются. Такое ощущение, что нас кто-то сглазил.

    Причем, КПД у «Динамо» сегодня было хорошее при небольшом количестве моментов. Нам остается только работать. Будет надеяться, что в следующей игре все получится.

    – Это поражение вдвойне обидно из-за проигрыша белорусской команде?

    – Нет. Мы сейчас находимся в такой ситуации, что нам надо выигрывать у любого соперника.

    Ребята хотят, стараются, но нас, кажется, кто-то сглазил. После каждой ошибки пропускаем. В этом плане нам очень тяжело.

    – Насколько довольны Павлом Воробьем, который провел за «Сибирь» третью игру?

    – Ждем от Павла, что он будет лучше играть. Особенно на синей линии в большинстве. Этого мы ждем от всех ребят.

    У нас есть неплохой потенциал, но не хватает уверенности в себе.

    Надо побыстрее выиграть игру и, думаю, все наладится, – считает Андриевский. 

    «Сибирь» потерпела 12-е поражение подряд со старта сезона

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