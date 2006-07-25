Игинла завершил карьеру в НХЛ

Нападающий Джером Игинла больше не будет играть в .

«Калгари» и 41-летний канадец в понедельник, 30 июля, проведут специальную пресс-конференцию. На ней будет объявлено о завершении карьеры форварда в НХЛ.

Игинла провел в главной североамериканской лиге 20 сезонов, в 16 из них нападающий выступал за . Форвард является рекордсменом канадского клуба по числу голов (525), очков (1095) и матчей (1219).

Последним клубом Игинлы стал «Лос-Анджелес». Форвард не играл в НХЛ с 10 апреля 2017 года, в тот день он сделал результативную передачу в составе «Кингс» в матче против «Анахайма» (3:4 ОТ).

Помимо «Калгари» и «Лос-Анджелеса», Игинла выступал за «Питтсбург», «Бостон» и «Колорадо». В общей сложности на счету нападающего 1554 матча и 1300 (625+675) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

В плей-офф канадец провел 81 игру. В этих матчах он набрал 68 (37+31) очков.

Забросив 625 шайб в регулярных чемпионатах, Игинла делит с Джо Сакиком 15-16-е места по этому показателю в истории НХЛ.