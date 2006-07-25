Максим Сушинский: «Авангард» будет существовать и примет участие в чемпионате КХЛ»

Президент Максим Сушинский рассказал, что сейчас происходит в клубе в связи с аварийным состоянием .

– «Авангард» может начать сезон в другом городе – Мытищах или Сочи? И почему нельзя реанимировать для этой цели старенькую арену имени Блинова?

– Да вы прилетите в Омск и посмотрите, в каком состоянии дворец. Или вы думаете, нам самим эта мысль в голову не приходила? Пытаемся что-то предпринять. Просчитываем и этот вариант. Там же больше десяти лет ничего не было!

Мы решаем проблему, но думаете это так просто в экстренном порядке найти для «Авангарда» новую домашнюю арену?.. Мы же всего несколько дней назад объявили, что у нас случилось…

– Реальны варианты начать сезон в Мытищах или Сочи?

– Пока ничего по этому поводу не могу сказать. Будем думать и смотреть, как развивается ситуация. Когда будет более конкретная информация, то сделаем официальное заявление.

– Вся эта ситуация как-то отразилась на подготовке «Авангарда» к началу сезона?

– Нет, мы работаем в абсолютно нормальном режиме. 28 июля команда, как и было запланировано, вылетает в Финляндию.

Мы постоянно на связи со специалистами и руководством , каждый день что-то обсуждаем, пытаемся найти варианты.

– Тут есть один очень важный момент – о снятии «Авангарда» с чемпионата речь не идет?

– Однозначно нет. «Авангард» будет существовать и примет участие в чемпионате КХЛ 2018/19.

То, что мы вообще не будем выступать, даже не обсуждается, – сказал Сушинский.

Кажется, арена «Авангарда» разваливается. Клуб может пропустить сезон