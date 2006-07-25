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    Максим Сушинский: «Авангард» будет существовать и примет участие в чемпионате КХЛ»

    Теги Авангард происшествия Максим Сушинский КХЛ Арена-Омск Советский спорт Хоккей

    Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, что сейчас происходит в клубе в связи с аварийным состоянием «Арены Омск».

    – «Авангард» может начать сезон в другом городе – Мытищах или Сочи? И почему нельзя реанимировать для этой цели старенькую арену имени Блинова?

    – Да вы прилетите в Омск и посмотрите, в каком состоянии дворец. Или вы думаете, нам самим эта мысль в голову не приходила? Пытаемся что-то предпринять. Просчитываем и этот вариант. Там же больше десяти лет ничего не было!

    Мы решаем проблему, но думаете это так просто в экстренном порядке найти для «Авангарда» новую домашнюю арену?.. Мы же всего несколько дней назад объявили, что у нас случилось…

    – Реальны варианты начать сезон в Мытищах или Сочи?

    – Пока ничего по этому поводу не могу сказать. Будем думать и смотреть, как развивается ситуация. Когда будет более конкретная информация, то сделаем официальное заявление.

    – Вся эта ситуация как-то отразилась на подготовке «Авангарда» к началу сезона?

    – Нет, мы работаем в абсолютно нормальном режиме. 28 июля команда, как и было запланировано, вылетает в Финляндию.

    Мы постоянно на связи со специалистами и руководством КХЛ, каждый день что-то обсуждаем, пытаемся найти варианты.

    – Тут есть один очень важный момент – о снятии «Авангарда» с чемпионата речь не идет?

    – Однозначно нет. «Авангард» будет существовать и примет участие в чемпионате КХЛ 2018/19.

    То, что мы вообще не будем выступать, даже не обсуждается, – сказал Сушинский.

    Кажется, арена «Авангарда» разваливается. Клуб может пропустить сезон

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