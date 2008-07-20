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    «Торпедо» подписало самого результативного защитника «Сиракьюз» Боди и расторгло контракт со Столяровым

    Теги Торпедо переходы Геннадий Столяров АХЛ КХЛ Сиракьюз Мэт Боди Хоккей

    Защитник «Сиракьюз» Мэт Боди продолжит карьеру в КХЛ.

    Контракт с 28-летним канадцем подписало «Торпедо».

    В минувшем сезоне Боди стал самым результативным защитником команды, набрав в 79 матчах сезона в АХЛ 45 (6+39) очков при показателе полезности «+33». 

    Кроме того, «Торпедо» покинул форвард Геннадий Столяров.

    Соглашение с 31-летним россиянином было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

    В 54 матчах регулярного сезона КХЛ минувшего сезона Столяров набрал 17 (9+8) очков при показателе полезности «+2». 

    В трех играх Кубка Гагарина Столяров не сумел набрать очки, закончив плей-офф с показателем полезности «-1».

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