«Торпедо» подписало самого результативного защитника «Сиракьюз» Боди и расторгло контракт со Столяровым

Защитник «Сиракьюз» Мэт Боди продолжит карьеру в .

Контракт с 28-летним канадцем подписало «Торпедо».

В минувшем сезоне Боди стал самым результативным защитником команды, набрав в 79 матчах сезона в АХЛ 45 (6+39) очков при показателе полезности «+33».

Кроме того, покинул форвард Геннадий Столяров.

Соглашение с 31-летним россиянином было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В 54 матчах регулярного сезона КХЛ минувшего сезона Столяров набрал 17 (9+8) очков при показателе полезности «+2».

В трех играх Кубка Гагарина Столяров не сумел набрать очки, закончив плей-офф с показателем полезности «-1».