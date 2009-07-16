Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Президент ИИХФ Фазель: «Футбол – «старший брат» хоккея, у него намного больше зрителей и денег»

    Теги ИИХФ Рене Фазель Сборная Франции по футболу Сборная Хорватии по футболу бизнес ЧМ-2018 Спорт-Экспресс Хоккей

    Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал исход финала ЧМ-2018, сравнил футбол с хоккеем и поделился мнением об успешной организации турнира.

    О финале

    «Это был очень интересный финал. У Франции очень хорошая защита. Я болел за французов, но также впечатлен игрой хорватов».

    О футболе и хоккее

    «Вообще, я рассматриваю футбол как «старшего брата» для хоккея, у него намного больше зрителей и денег.

    Посмотрите на арену в Лужниках – здесь было почти 80 тысяч болельщиков, а по телевидению этот матч смотрели около миллиарда человек».

    Об организации турнира

    «Хочу поздравить вас с отличным завершением столь грандиозного события мирового масштаба. Ваша страна показала себя открытой всему миру. Это стало сюрпризом для многих, но не для меня. Мы уже проводили в России крупные соревнования, и ваше государство никогда не подводило», – сказал Фазель.

    Владимир Путин: «Футбол – это особое искусство. Я пока хоккеем позанимаюсь»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться