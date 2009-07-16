Президент ИИХФ Фазель: «Футбол – «старший брат» хоккея, у него намного больше зрителей и денег»

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал исход финала ЧМ-2018, сравнил футбол с хоккеем и поделился мнением об успешной организации турнира.
О финале
«Это был очень интересный финал. У Франции очень хорошая защита. Я болел за французов, но также впечатлен игрой хорватов».
О футболе и хоккее
«Вообще, я рассматриваю футбол как «старшего брата» для хоккея, у него намного больше зрителей и денег.
Посмотрите на арену в Лужниках – здесь было почти 80 тысяч болельщиков, а по телевидению этот матч смотрели около миллиарда человек».
Об организации турнира
«Хочу поздравить вас с отличным завершением столь грандиозного события мирового масштаба. Ваша страна показала себя открытой всему миру. Это стало сюрпризом для многих, но не для меня. Мы уже проводили в России крупные соревнования, и ваше государство никогда не подводило», – сказал Фазель.
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