Президент ИИХФ Фазель: «Футбол – «старший брат» хоккея, у него намного больше зрителей и денег»

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал исход финала ЧМ-2018, сравнил футбол с хоккеем и поделился мнением об успешной организации турнира.

О финале

«Это был очень интересный финал. У Франции очень хорошая защита. Я болел за французов, но также впечатлен игрой хорватов».

О футболе и хоккее

«Вообще, я рассматриваю футбол как «старшего брата» для хоккея, у него намного больше зрителей и денег.

Посмотрите на арену в Лужниках – здесь было почти 80 тысяч болельщиков, а по телевидению этот матч смотрели около миллиарда человек».

Об организации турнира

«Хочу поздравить вас с отличным завершением столь грандиозного события мирового масштаба. Ваша страна показала себя открытой всему миру. Это стало сюрпризом для многих, но не для меня. Мы уже проводили в России крупные соревнования, и ваше государство никогда не подводило», – сказал Фазель.

Владимир Путин: «Футбол – это особое искусство. Я пока хоккеем позанимаюсь»