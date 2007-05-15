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    Россия – Швеция. Мамин не примет участия в матче из-за травмы, Андронов и Хафизуллин – под вопросом

    Теги Сборная России по хоккею травмы Алексей Кудашов Сергей Андронов Сборная Швеции по хоккею Динар Хафизуллин Максим Мамин чемпионат мира по хоккею 2018 Чемпионат.com Хоккей

    Сегодня в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборная России сыграет с командой Швеции.

    В игре не примет участия форвард Максим Мамин, получивший травму в третьем периоде игры со Словакией (4:0). 

    «У Мамина есть повреждение, которое не позволяет ему сыграть со Швецией. Выбыл ли он до конца турнира? Не будем так категоричны, мы идем от игры к игре.

    Хафизуллина и Андронова готовим к матчу, но сыграют ли они со шведами — решим перед игрой», — рассказал тренер сборной России Алексей Кудашов.

    В утренней раскатке защитник Динар Хафизуллин и нападающий Сергей Андронов участие приняли.

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