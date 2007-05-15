Россия – Швеция. Мамин не примет участия в матче из-за травмы, Андронов и Хафизуллин – под вопросом

Сегодня в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборная России сыграет с командой Швеции.
В игре не примет участия форвард Максим Мамин, получивший травму в третьем периоде игры со Словакией (4:0).
«У Мамина есть повреждение, которое не позволяет ему сыграть со Швецией. Выбыл ли он до конца турнира? Не будем так категоричны, мы идем от игры к игре.
Хафизуллина и Андронова готовим к матчу, но сыграют ли они со шведами — решим перед игрой», — рассказал тренер сборной России Алексей Кудашов.
В утренней раскатке защитник Динар Хафизуллин и нападающий Сергей Андронов участие приняли.