Россия – Швеция. Мамин не примет участия в матче из-за травмы, Андронов и Хафизуллин – под вопросом

Сегодня в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сборная России сыграет с командой Швеции.

В игре не примет участия форвард , получивший травму в третьем периоде игры со Словакией (4:0).

«У Мамина есть повреждение, которое не позволяет ему сыграть со Швецией. Выбыл ли он до конца турнира? Не будем так категоричны, мы идем от игры к игре.

Хафизуллина и Андронова готовим к матчу, но сыграют ли они со шведами — решим перед игрой», — рассказал тренер сборной России Алексей Кудашов.

В утренней раскатке защитник Динар Хафизуллин и нападающий участие приняли.

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