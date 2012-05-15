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    ЧМХ-2018. Групповой этап. США сыграют с Финляндией, Россия против Швеции

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    В Копенгагене и Хернинге завершается групповой этап чемпионат мира по хоккею. 

    Чемпионат мира

    Группа А

    Швейцария – Франция
    Дата проведения
    15 мая, 13.15, «Royal Arena»
    Онлайн матча Видео
    Беларусь – Словакия
    Дата проведения
    15 мая, 17.15, «Royal Arena»
    Онлайн матча Видео
    Россия – Швеция
    Дата проведения
    15 мая, 21.15, «Royal Arena»
    Онлайн матча Видео

    Группа В

    Финляндия – США
    Дата проведения
    15 мая, 13.15, «Jyske Bank Boxen»
    Онлайн матча Видео
    Канада – Германия
    Дата проведения
    15 мая, 17.15, «Jyske Bank Boxen»
    Онлайн матча Видео
    Латвия – Дания
    Дата проведения
    15 мая, 21.15, «Jyske Bank Boxen»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица ЧМ-2018

    Статистика ЧМ-2018

    Россия идет к первому месту в группе. Но все равно тревожно

    Угадай победителя чемпионата мира по хоккею и получи приз!

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