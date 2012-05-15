ЧМХ-2018. Групповой этап. США сыграют с Финляндией, Россия против Швеции

В Копенгагене и Хернинге завершается групповой этап чемпионат мира по хоккею.

Чемпионат мира

Группа А

Группа В

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица ЧМ-2018

Статистика ЧМ-2018

Россия идет к первому месту в группе. Но все равно тревожно

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