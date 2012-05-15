ЧМХ-2018. Групповой этап. США сыграют с Финляндией, Россия против Швеции

В Копенгагене и Хернинге завершается групповой этап чемпионат мира по хоккею.
Чемпионат мира
Группа А
- Дата проведения
- 15 мая, 13.15, «Royal Arena»
- Дата проведения
- 15 мая, 17.15, «Royal Arena»
- Дата проведения
- 15 мая, 21.15, «Royal Arena»
Группа В
- Дата проведения
- 15 мая, 13.15, «Jyske Bank Boxen»
- Дата проведения
- 15 мая, 17.15, «Jyske Bank Boxen»
- Дата проведения
- 15 мая, 21.15, «Jyske Bank Boxen»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Россия идет к первому месту в группе. Но все равно тревожно