ЦСКА переехал в «ВТБ Ледовый дворец». Аренда – на 5 лет

Новой домашней ареной ЦСКА станет «ВТБ Ледовый дворец».

Московский клуб подписал договор об аренде 12-тысячного ледового дворца на ближайшие пять лет.

Ранее армейцы выступали в ЛДС ЦСКА, вмещающем всего 5 600 зрителей. В «ВТБ Ледовом дворце» в сезоне-2017/18 выступали и «Динамо».

«Мы приняли данное решение, в первую очередь думая о том, как сделать посещение домашних матчей ЦСКА более комфортным для наших болельщиков в существующих реалиях.

Наш дворец на Ленинградском проспекте остается для нас родным и любимым, и в нем будут проводить свои матчи «Звезда» и , а также продолжать заниматься воспитанники Детской школы по хоккею ЦСКА.

Но основной команде надо играть на более вместительной современной арене. На данный момент арена «Парка Легенд» является лучшей в Москве. Она соответствует всем требованиям и не так давно принимала матчи чемпионата мира.

Надеюсь, что на новом льду мы одержим немало побед. Отдельно отмечу, что переезд на арену «Парка Легенд» не отменяет наших стратегических планов по строительству нового дворца в Мневниках», – рассказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

«Параллельно в ледовом дворце будет выступать «Спартак», надеюсь, мы найдем точки соприкосновения. Трех клубов на одной арене выступать параллельно не может», – приводит слова Есмантовича «Р-Спорт».