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    Александр Овечкин: «Это большая победа, но это еще не конец»

    Теги Тампа-Бэй Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги второго матча против «Тампы» (6:2, 2-0 в серии).

    «Мы сыграли умно и с полной самоотдачей. Вы видели, что все четыре наших звена отлично справились со своей работой. Мы ничего не форсировали, оставались спокойными и ждали своих возможностей.

    Это большая победа, но это еще не конец. Мы вернемся домой, чтобы продолжить делать свое дело и взять еще матч. Будет очень тяжело. У них потрясающие хоккеисты, поэтому нам нужно продолжать так же играть и не давать им ничего делать», – сказал Овечкин.

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