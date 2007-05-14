Александр Овечкин: «Это большая победа, но это еще не конец»

Нападающий «Вашингтона» подвел итоги второго матча против «Тампы» (6:2, 2-0 в серии).

«Мы сыграли умно и с полной самоотдачей. Вы видели, что все четыре наших звена отлично справились со своей работой. Мы ничего не форсировали, оставались спокойными и ждали своих возможностей.

Это большая победа, но это еще не конец. Мы вернемся домой, чтобы продолжить делать свое дело и взять еще матч. Будет очень тяжело. У них потрясающие хоккеисты, поэтому нам нужно продолжать так же играть и не давать им ничего делать», – сказал Овечкин.