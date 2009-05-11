ЧМ-2018. Лучший бомбардир «Нэшвилла» Форсберг сыграет за сборную Швеции

Нападающий Филип Форсберг дал согласие сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2018.

Ранее стало известно, что игроки «Предаторс» Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон также приедут в расположение шведской команды.

В нынешнем сезоне Форсберг стал лучшим бомбардиром «Нэшвилла» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 64 (26+38) очков в 67 матчах.

В заявке сборной Швеции есть пять свободных позиций. Кроме этого, шведы ожидают приезд форварда «Питтсбурга» Патрика Хернквиста.

15 мая в заключительном матче группового этапа сборная России сыграет со Швецией.

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