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    ЧМ-2018. Лучший бомбардир «Нэшвилла» Форсберг сыграет за сборную Швеции

    Теги Нэшвилл Сборная Швеции по хоккею Филип Форсберг чемпионат мира по хоккею 2018 Хоккей

    Нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг дал согласие сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2018.

    Ранее стало известно, что игроки «Предаторс» Маттиас Экхольм и Виктор Арвидссон также приедут в расположение шведской команды.

    В нынешнем сезоне Форсберг стал лучшим бомбардиром «Нэшвилла» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 64 (26+38) очков в 67 матчах.

    В заявке сборной Швеции есть пять свободных позиций. Кроме этого, шведы ожидают приезд форварда «Питтсбурга» Патрика Хернквиста.

    15 мая в заключительном матче группового этапа сборная России сыграет со Швецией.

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