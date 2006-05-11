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    НХЛ. Победитель регулярного чемпионата не выиграл Кубок Стэнли в 5-м сезоне подряд

    Теги Кубок Стэнли Нэшвилл НХЛ Президентс трофи Хоккей

    Ставший победителем регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии второго раунда, уступив «Виннипегу» (3-4). 

    Таким образом, обладатель «Президентс Трофи» не может выиграть Кубок Стэнли уже в пятом сезоне подряд.

    За это время лучший клуб регулярки четырежды вылетал во втором раунде («Бостон» в 2014 году, «Вашингтон» – в 2016 и 2017, «Нэшвилл» – в 2018) и один раз в финале конференции («Рейнджерс» в 2015 году). 

    В последний раз выиграть оба трофея в один год удавалось «Чикаго» в 2013 году. 

    Если же брать только полные сезоны (сезон-2012/13 был сокращен из-за локаута), то последним клубом, сделавшим такой дубль, был «Детройт» в сезоне-2007/08. 

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