НХЛ. Победитель регулярного чемпионата не выиграл Кубок Стэнли в 5-м сезоне подряд

Ставший победителем регулярного чемпионата «Нэшвилл» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии второго раунда, уступив «Виннипегу» (3-4).

Таким образом, обладатель «Президентс Трофи» не может выиграть уже в пятом сезоне подряд.

За это время лучший клуб регулярки четырежды вылетал во втором раунде («Бостон» в 2014 году, «Вашингтон» – в 2016 и 2017, – в 2018) и один раз в финале конференции («Рейнджерс» в 2015 году).

В последний раз выиграть оба трофея в один год удавалось «Чикаго» в 2013 году.

Если же брать только полные сезоны (сезон-2012/13 был сокращен из-за локаута), то последним клубом, сделавшим такой дубль, был «Детройт» в сезоне-2007/08.

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