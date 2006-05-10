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    Российским журналистам запретили общаться с Пастрняком перед матчем ЧМ-2018

    Теги Сборная России по хоккею происшествия Бостон Давид Крейчи Сборная Чехии по хоккею Пхенчхан-2018 чемпионат мира по хоккею 2018 Давид Пастрняк Хоккей

    Пресс-служба сборной Чехии запретила российским журналистам общаться с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.

    Пастрняк и его соотечественник Давид Крейчи утром в четверг прилетели в Копенгаген и приняли участие в предматчевой раскатке.

    «Давид Пастрняк не будет говорить с вами, он будет говорить только с чешскими журналистами», – сказал пресс-атташе чехов Зденек Зикмунд.

    После интервью для чешской прессы Зикмунд сопроводил Пастрняка до подтрибунных помещений, прикрывая хоккеиста руками.

    Похожая ситуация сложилась перед полуфиналом олимпийского турнира Чехия – Россия на Играх-2018 в Пхенчхане.

    Чешская сторона запретила российским телеканалам снимать тренировку национальной сборной, журналисты назвали инцидент «русским шпионажем», а хоккеисты не стали общаться с российскими журналистами.

    Сборная Чехии запретила россиянам снимать тренировку накануне полуфинала. Это нарушение правил МОК

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