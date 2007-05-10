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    Чехия – Россия. Гусев не примет участия в матче

    Теги СКА Сборная России по хоккею Сент-Луис Алексей Жамнов Сборная Чехии по хоккею НХЛ Никита Гусев чемпионат мира по хоккею 2018 Хоккей

    Нападающий СКА и сборной России Никита Гусев не примет участия в матче группового этапа чемпионата мира против команды Чехии.

    Об этом рассказал старший тренер сборной России Алексей Жамнов.

    «Гусев тренируется индивидуально, его адаптация идет нормально. С Чехией он не сыграет, мы решили подождать, но надеюсь, что в следующих матчах вы его увидите.

    Сошников – тринадцатый нападающий, посмотрим во время матча, как будем его использовать. Кошечкин давно не играл, зато он тренировался, ему тоже нужен был отдых перед важными матчами.

    Олимпиаду и полуфинал с чехами мы не вспоминаем. Разные турниры, разные команды, приехали ребята из НХЛ. Для нас этот матч очень важен. Настрой должен быть хорошим», – сказал Жамнов.

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