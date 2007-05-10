Чехия – Россия. Гусев не примет участия в матче

Нападающий СКА и сборной России Никита Гусев не примет участия в матче группового этапа чемпионата мира против команды Чехии.

Об этом рассказал старший тренер сборной России Алексей Жамнов.

«Гусев тренируется индивидуально, его адаптация идет нормально. С Чехией он не сыграет, мы решили подождать, но надеюсь, что в следующих матчах вы его увидите.

Сошников – тринадцатый нападающий, посмотрим во время матча, как будем его использовать. Кошечкин давно не играл, зато он тренировался, ему тоже нужен был отдых перед важными матчами.

Олимпиаду и полуфинал с чехами мы не вспоминаем. Разные турниры, разные команды, приехали ребята из . Для нас этот матч очень важен. Настрой должен быть хорошим», – сказал Жамнов.