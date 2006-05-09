Мартин Бродер: «Нынешний состав Канады – фактически окончательный. Но если Кросби позвонит, мы точно снимем трубку»

Генеральный менеджер сборной Канады Мартин Бродер поделился мнением о составе кленовых на турнире.

– К вам присоединится . Будет ли кто-то еще?

– Пока нет. Нас вполне устраивает и нынешний состав. Влэшик приедет в пятницу. И уже в субботу может сыграть против финнов.

– Возможно ли, что присоединится к сборной Канады?

– Не знаю. За последние три года он выиграл два Кубка Стэнли. Он сыграл столько серий плей-офф, сколько не сыграл никто. Уверен, он хочет отдохнуть. Но если он позвонит нам – мы точно поднимем трубку. Без вопросов.

– А вратарей привлечь не хотите?

– Нет. Мы вполне довольны теми, кто есть в распоряжении.

– освободился. Он – парень молодой.

– Да, молодой. Но он два года подряд играл в финале. Вы вообще представляете себе эту нагрузку? Все у нас нормально в воротах. И вообще во всех линиях. Все парни пожертвовали отпуском. Выразили желание играть на чемпионате мира. Это невозможно не ценить. Мы не собираемся добавлять игроков только ради того, чтобы добавлять игроков. Мы хотим, чтобы все получали игровое время. И нам нравится наша команда.

– То есть нынешний состав – фактически окончательный?

– Фактически – да. Я немножко недопонимаю: вам наш состав не нравится?

– Нравится.

– Мы Коннора Макдэвида привезли. Вас хоть это устраивает?

– Вполне.

– Ну вот и нас устраивает, – сказал Бродер.