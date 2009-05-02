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    Овечкин о решающем голе: «Сначала попал в штангу и хорошо еще, что не задрал руки вверх»

    Теги Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой победный гол в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (4:3, 2-1), забитый за 67 секунд до конца третьего периода. 

    «Я попал в штангу и хорошо еще, что не задрал руки вверх. Мне повезло, что сумел завершить эту атаку. Разумеется, это был важнейший, огромный гол для нашей команды. Мы очень хотели сегодня выиграть и добились этого.

    Как – не важно. Кто забил – тоже неважно. Мы приносим себя в жертву, играем изо всех сил и должны продолжать в том же духе и дальше», – сказал Овечкин. 

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