Владислав Третьяк: «В 72-м и в 76-м годах мы стали олимпийскими чемпионами, а потом проигрывали на ЧМ. Будем ломать эту систему»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мыслями в преддверии старта ЧМ-2018.
– Волнение всегда есть, потому что каждый спортсмен едет побеждать.
Был хороший урок на Олимпиаде – к каждой команде надо относиться с уважением.
С первого дня, первой игры мы нацеливаем ребят на победу. Мелочей нет. Будем оценивать соперника только после того, как его обыграем.
– Как относиться к чемпионату мира после Олимпийских игр?
– Это очень сложно. И в 72-м и в 76-м годах мы стали олимпийскими чемпионами, а потом проигрывали на чемпионатах мира. Будем ломать эту систему.
– Задача – первое место?
– У нас всегда задача – первое место. Мы всегда хотим играть в финале и побеждать. Если не побеждать, то зачем ехать?
Самое главное, чтобы тренерский состав сейчас создал команду единомышленников, которые зубами будут шайбу ловить, тогда будет успех.
Можно набрать команду из звезд и ничего не выиграть, – сказал Третьяк.