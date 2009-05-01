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    Владислав Третьяк: «В 72-м и в 76-м годах мы стали олимпийскими чемпионами, а потом проигрывали на ЧМ. Будем ломать эту систему»

    Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк чемпионат мира по хоккею 2018 Хоккей

    Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мыслями в преддверии старта ЧМ-2018.

    – Волнение всегда есть, потому что каждый спортсмен едет побеждать.

    Был хороший урок на Олимпиаде – к каждой команде надо относиться с уважением.

    С первого дня, первой игры мы нацеливаем ребят на победу. Мелочей нет. Будем оценивать соперника только после того, как его обыграем.

    – Как относиться к чемпионату мира после Олимпийских игр?

    – Это очень сложно. И в 72-м и в 76-м годах мы стали олимпийскими чемпионами, а потом проигрывали на чемпионатах мира. Будем ломать эту систему.

    – Задача – первое место?

    – У нас всегда задача – первое место. Мы всегда хотим играть в финале и побеждать. Если не побеждать, то зачем ехать?

    Самое главное, чтобы тренерский состав сейчас создал команду единомышленников, которые зубами будут шайбу ловить, тогда будет успех.

    Можно набрать команду из звезд и ничего не выиграть, – сказал Третьяк.

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