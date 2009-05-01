Владислав Третьяк: «В 72-м и в 76-м годах мы стали олимпийскими чемпионами, а потом проигрывали на ЧМ. Будем ломать эту систему»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мыслями в преддверии старта ЧМ-2018.

– Волнение всегда есть, потому что каждый спортсмен едет побеждать.

Был хороший урок на Олимпиаде – к каждой команде надо относиться с уважением.

С первого дня, первой игры мы нацеливаем ребят на победу. Мелочей нет. Будем оценивать соперника только после того, как его обыграем.

– Как относиться к чемпионату мира после Олимпийских игр?

– Это очень сложно. И в 72-м и в 76-м годах мы стали олимпийскими чемпионами, а потом проигрывали на чемпионатах мира. Будем ломать эту систему.

– Задача – первое место?

– У нас всегда задача – первое место. Мы всегда хотим играть в финале и побеждать. Если не побеждать, то зачем ехать?

Самое главное, чтобы тренерский состав сейчас создал команду единомышленников, которые зубами будут шайбу ловить, тогда будет успех.

Можно набрать команду из звезд и ничего не выиграть, – сказал Третьяк.