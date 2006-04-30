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    Майк Салливан: «Не согласны с вердиктом лиги. Гол Хернквиста был стопроцентным»

    Теги судьи Питтсбург Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Майк Салливан Хоккей

    Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги матча второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (1:4, 1-1 в серии).

    «Мы обязаны были лучше начинать матч. Знали, с каким усердием они начнут игру, и должны были суметь этому противостоять.

    На мой взгляд, гол [Хернквиста] был стопроцентным. При увеличении стоп-кадра четко видно полоску белого льда между шайбой и линией ворот. Уважая позицию лиги, мы не согласны с ее вердиктом, но поделать ничего с ним не можем. И не собираемся заострять на этом внимание.

    Нам есть над чем работать, и мы будем фокусироваться лишь на том, что можем контролировать», – сказал Салливан.

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