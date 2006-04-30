Майк Салливан: «Не согласны с вердиктом лиги. Гол Хернквиста был стопроцентным»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги матча второго раунда Кубка Стэнли с (1:4, 1-1 в серии).

«Мы обязаны были лучше начинать матч. Знали, с каким усердием они начнут игру, и должны были суметь этому противостоять.

На мой взгляд, гол [Хернквиста] был стопроцентным. При увеличении стоп-кадра четко видно полоску белого льда между шайбой и линией ворот. Уважая позицию лиги, мы не согласны с ее вердиктом, но поделать ничего с ним не можем. И не собираемся заострять на этом внимание.

Нам есть над чем работать, и мы будем фокусироваться лишь на том, что можем контролировать», – сказал Салливан.