Обладатель Кубка Стэнли Хартли может возглавить «Торпедо»

Известный специалист Боб Хартли может стать главным тренером .

Для нижегородского клуба 57-летний канадец – основной кандидат на пост тренера команды.

Сообщается, что стороны находятся на решающем этапе переговоров. Также в круг претендентов на должность входят и Павел Торгаев.

Хартли имеет огромный опыт работы в НХЛ. В разные времена он тренировал «Колорадо», «Атланту» и «Калгари».

Вместе с «Эвеланш» специалисту удалось выиграть Кубок Стэнли, а в сезоне-2014/15 он был признан лучшим тренером года.

В настоящее время Хартли является главным тренером сборной Латвии.