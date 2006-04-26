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    Обладатель Кубка Стэнли Хартли может возглавить «Торпедо»

    Теги Торпедо Боб Хартли Сборная Латвии по хоккею КХЛ Александр Андриевский Павел Торгаев Хоккей

    Известный специалист Боб Хартли может стать главным тренером «Торпедо».

    Для нижегородского клуба 57-летний канадец – основной кандидат на пост тренера команды.

    Сообщается, что стороны находятся на решающем этапе переговоров. Также в круг претендентов на должность входят Александр Андриевский и Павел Торгаев.

    Хартли имеет огромный опыт работы в НХЛ. В разные времена он тренировал «Колорадо», «Атланту» и «Калгари».

    Вместе с «Эвеланш» специалисту удалось выиграть Кубок Стэнли, а в сезоне-2014/15 он был признан лучшим тренером года.

    В настоящее время Хартли является главным тренером сборной Латвии.

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