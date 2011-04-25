Юниорский ЧМ-2018. Павел Ротенберг – единственный игрок сборной России, не набравший очков

Юниорская сборная России (U-18) завершила групповой этап на ЮЧМ-2018.

В первых двух играх подопечные Александра Зыбина обыграли Францию (7:1) и Чехию (3:2), потерпели поражение в матче с Финляндией (4:5) и обыграли Словакию (6:5 Б), заняв второе место в группе

Лучшим бомбардиром сборной стал форвард «Мамонтов Югры» Кирилл Марченко, который набрал 6 (3+3) очка в 4 играх.

Форвард петербургского «Динамо» Павел Ротенберг – единственный игрок сборной России, не набравший баллов за результативность. Помимо этого, нападающий имеет худший показатель полезности в команде – «-3».

В четверг юниорская сборная России сыграет в четвертьфинале против сборной США.