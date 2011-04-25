Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Юниорский ЧМ-2018. Павел Ротенберг – единственный игрок сборной России, не набравший очков

    Теги сборная России U18 фото Павел Ротенберг юниорский ЧМ-2018 Кирилл Марченко Хоккей

    Юниорская сборная России (U-18) завершила групповой этап на ЮЧМ-2018.

    В первых двух играх подопечные Александра Зыбина обыграли Францию (7:1) и Чехию (3:2), потерпели поражение в матче с Финляндией (4:5) и обыграли Словакию (6:5 Б), заняв второе место в группе

    Лучшим бомбардиром сборной стал форвард «Мамонтов Югры» Кирилл Марченко, который набрал 6 (3+3) очка в 4 играх.

    Форвард петербургского «Динамо» Павел Ротенберг – единственный игрок сборной России, не набравший баллов за результативность. Помимо этого, нападающий имеет худший показатель полезности в команде – «-3».

    В четверг юниорская сборная России сыграет в четвертьфинале против сборной США.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться