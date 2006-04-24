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    Гусев, Дацюк, Кагарлицкий и Слепышев не попали в состав сборной на 4-й этап Евротура

    Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА СКА Трактор Амур Автомобилист Евротур сборная России Рейнджерс Флорида Сент-Луис Илья Каблуков Василий Кошечкин Сергей Андронов Евгений Дадонов Павел Дацюк сборная Швеции сборная Финляндии сборная Чехии Виктор Тихонов-младший Богдан Киселевич Василий Токранов Динар Хафизуллин Никита Нестеров Максим Шалунов Шведские игры Станислав Галиев Иван Телегин Алексей Марченко Никита Гусев Егор Яковлев Динамо Альберт Яруллин Владимир Ткачев Михаил Григоренко Алексей Кручинин Михаил Науменков Илья Сорокин Никита Трямкин Павел Бучневич Владислав Гавриков Валерий Ничушкин Игорь Шестеркин Максим Мамин Иван Бочаров Никита Сошников Кирилл Семенов Алексей Береглазов Александр Барабанов Кирилл Капризов Алексей Бывальцев Артем Зуб Илья Михеев Хоккей

    Штаб сборной России определил состав на четвертый этап Евротура.

    Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо»);

    Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Никита Трямкин («Автомобилист»), Алексей Марченко, Никита Нестеров (оба – ЦСКА); 

    Нападающие: Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба – «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Алексей Кручинин («Трактор»), Алексей Бывальцев («Амур»), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – «Флорида») Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Илья Михеев, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»).

    Вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защитники Василий Токранов, Альберт Яруллин (оба – «Ак Барс»), Михаил Науменков, Богдан Киселевич, нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все – ЦСКА), Никита Гусев и Павел Дацюк (оба – СКА) останутся в Москве для прохождения реабилитации и будут тренироваться по индивидуальной программе. 

    Сборная России в рамках Шведских игр проведет три матча. 26 апреля в Хельсинки команда Ильи Воробьева сыграет со сборной Финляндии, а 28 и 29 апреля в Стокгольме – с командами Швеции и Чехии соответственно.

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