Гусев, Дацюк, Кагарлицкий и Слепышев не попали в состав сборной на 4-й этап Евротура

Штаб сборной России определил состав на четвертый этап Евротура.

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо»);

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Никита Трямкин («Автомобилист»), Алексей Марченко, Никита Нестеров (оба – ЦСКА);

Нападающие: Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба – «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все – СКА), Алексей Кручинин («Трактор»), Алексей Бывальцев («Амур»), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба – «Флорида») Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Илья Михеев, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»).

Вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защитники Василий Токранов, Альберт Яруллин (оба – «Ак Барс»), Михаил Науменков, Богдан Киселевич, нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все – ЦСКА), Никита Гусев и Павел Дацюк (оба – СКА) останутся в Москве для прохождения реабилитации и будут тренироваться по индивидуальной программе.

Сборная России в рамках Шведских игр проведет три матча. 26 апреля в Хельсинки команда Ильи Воробьева сыграет со сборной Финляндии, а 28 и 29 апреля в Стокгольме – с командами Швеции и Чехии соответственно.