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    «Коламбус» – «Вашингтон». Бобровский пропускал как минимум 3 гола в последних 12 матчах в плей-офф

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский потерпел поражение в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном» (3:6, 2-4). 

    Российский вратарь отразил 22 броска по своим воротам из 27. 

    В 20 матчах плей-офф за карьеру в НХЛ, которые Бобровский начинал в роли стартового вратаря, у него 5 побед и 14 поражений при коэффициенте надежности 3,49 и 89,1% отраженных бросков. 

    Эти статистические показатели ниже его достижений в регулярных чемпионатах – 2,44 и 92% за карьеру соответственно. 

    В последних 12 своих кубковых матчах Бобровский пропускал как минимум 3 шайбы. 

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