14 игроков «Ак Барса» и ЦСКА вызваны в сборную России

Тренерский штаб сборной России вызвал хоккеистов «Ак Барса» и ЦСКА в расположение команды для подготовки к ЧМ-2018.

Вратарь: (ЦСКА)

Защитники: Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Альберт Яруллин, Василий Токранов (оба – )

Нападающие: Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, (все – ЦСКА), Владимир Ткачев, Станислав Галиев (оба – «Ак Барс»).

К тренерскому штабу сборной также присоединится главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.