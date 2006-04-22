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    14 игроков «Ак Барса» и ЦСКА вызваны в сборную России

    Теги Ак Барс ЦСКА сборная России Игорь Никитин Сергей Андронов КХЛ Кубок Гагарина Богдан Киселевич Василий Токранов Никита Нестеров Максим Шалунов Станислав Галиев Иван Телегин Альберт Яруллин Владимир Ткачев Михаил Григоренко Михаил Науменков Илья Сорокин Валерий Ничушкин Кирилл Капризов Хоккей

    Тренерский штаб сборной России вызвал хоккеистов «Ак Барса» и ЦСКА в расположение команды для подготовки к ЧМ-2018.

    Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА)

    Защитники: Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Альберт Яруллин, Василий Токранов (оба – «Ак Барс»)

    Нападающие: Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Владимир Ткачев, Станислав Галиев (оба – «Ак Барс»).

    К тренерскому штабу сборной также присоединится главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

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