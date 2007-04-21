Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Джерси Мэттьюса покупают чаще всего в этом сезоне, Кросби на втором месте, Овечкин – шестой

    Теги болельщики рейтинги Питтсбург Рейнджерс Баффало Торонто Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Сент-Луис Чикаго Эдмонтон Евгений Малкин Сидни Кросби Патрис Бержерон Александр Овечкин НХЛ Хенрик Лундквист Джонатан Тэйвс Патрик Кэйн Матс Зукарелло Асен Ти Джей Оши Владимир Тарасенко Андрей Василевский Зимняя классика игровая форма Коннор Макдэвид NHL Stadium Series Джек Айкел Остон Мэттьюс Хоккей

    Игровая форма форварда «Торонто» Остона Мэттьюса пользуется наибольшим спросом у болельщиков НХЛ в текущем сезоне.

    Джерси 20-летнего нападающего покупают чаще всего. Отмечается, что лидерство Мэттьюса связано с участием «Торонто» в игре с «Вашингтоном» (2:5), состоявшейся на открытом воздухе. Хотя сам форвард пропустил ту встречу, на матче можно было купить по-особенному оформленный белый гостевой свитер с фамилией американца.

    В прошлом сезоне лидером был нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. Мэттьюс оттеснил 30-летнего канадца на вторую строчку.

    Топ-15:

    1) Остон Мэттьюс (нападающий, «Торонто»);

    2) Сидни Кросби (нападающий, «Питтсбург»);

    3) Коннор Макдэвид (нападающий, «Эдмонтон»);

    4) Марк-Андре Флери (вратарь, «Вегас»);

    5) Хенрик Лундквист (вратарь, «Рейнджерс»);

    6) Александр Овечкин (нападающий, «Вашингтон»);

    7) Матс Зукарелло (нападающий, «Рейнджерс»);

    8) Патрик Кэйн (нападающий, «Чикаго»);

    9) Джонатан Тэйвс (нападающий, «Чикаго»);

    10) Владимир Тарасенко (нападающий, «Сент-Луис»);

    11) Патрис Бержерон (нападающий, «Бостон»);

    12) Ти Джей Оши (нападающий, «Вашингтон»);

    13) Джек Айкел (нападающий, «Баффало»);

    14) Андрей Василевский (вратарь, «Тампа-Бэй»);

    15) Евгений Малкин (нападающий, «Питтсбург»).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться