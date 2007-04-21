Джерси Мэттьюса покупают чаще всего в этом сезоне, Кросби на втором месте, Овечкин – шестой

Игровая форма форварда «Торонто» Остона Мэттьюса пользуется наибольшим спросом у болельщиков НХЛ в текущем сезоне.
Джерси 20-летнего нападающего покупают чаще всего. Отмечается, что лидерство Мэттьюса связано с участием «Торонто» в игре с «Вашингтоном» (2:5), состоявшейся на открытом воздухе. Хотя сам форвард пропустил ту встречу, на матче можно было купить по-особенному оформленный белый гостевой свитер с фамилией американца.
В прошлом сезоне лидером был нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. Мэттьюс оттеснил 30-летнего канадца на вторую строчку.
Топ-15:
1) Остон Мэттьюс (нападающий, «Торонто»);
2) Сидни Кросби (нападающий, «Питтсбург»);
3) Коннор Макдэвид (нападающий, «Эдмонтон»);
4) Марк-Андре Флери (вратарь, «Вегас»);
5) Хенрик Лундквист (вратарь, «Рейнджерс»);
6) Александр Овечкин (нападающий, «Вашингтон»);
7) Матс Зукарелло (нападающий, «Рейнджерс»);
8) Патрик Кэйн (нападающий, «Чикаго»);
9) Джонатан Тэйвс (нападающий, «Чикаго»);
10) Владимир Тарасенко (нападающий, «Сент-Луис»);
11) Патрис Бержерон (нападающий, «Бостон»);
12) Ти Джей Оши (нападающий, «Вашингтон»);
13) Джек Айкел (нападающий, «Баффало»);
14) Андрей Василевский (вратарь, «Тампа-Бэй»);
15) Евгений Малкин (нападающий, «Питтсбург»).