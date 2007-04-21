Джерси Мэттьюса покупают чаще всего в этом сезоне, Кросби на втором месте, Овечкин – шестой

Игровая форма форварда «Торонто» Остона Мэттьюса пользуется наибольшим спросом у болельщиков в текущем сезоне.

Джерси 20-летнего нападающего покупают чаще всего. Отмечается, что лидерство Мэттьюса связано с участием «Торонто» в игре с (2:5), состоявшейся на открытом воздухе. Хотя сам форвард пропустил ту встречу, на матче можно было купить по-особенному оформленный белый гостевой свитер с фамилией американца.

В прошлом сезоне лидером был нападающий Сидни Кросби. Мэттьюс оттеснил 30-летнего канадца на вторую строчку.

Топ-15:

1) Остон Мэттьюс (нападающий, «Торонто»);

2) Сидни Кросби (нападающий, «Питтсбург»);

3) Коннор Макдэвид (нападающий, «Эдмонтон»);

4) Марк-Андре Флери (вратарь, «Вегас»);

5) Хенрик Лундквист (вратарь, «Рейнджерс»);

6) (нападающий, «Вашингтон»);

7) Матс Зукарелло (нападающий, «Рейнджерс»);

8) Патрик Кэйн (нападающий, «Чикаго»);

9) Джонатан Тэйвс (нападающий, «Чикаго»);

10) (нападающий, «Сент-Луис»);

11) Патрис Бержерон (нападающий, «Бостон»);

12) Ти Джей Оши (нападающий, «Вашингтон»);

13) Джек Айкел (нападающий, «Баффало»);

14) Андрей Василевский (вратарь, «Тампа-Бэй»);

15) Евгений Малкин (нападающий, «Питтсбург»).