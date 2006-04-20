Фетисов о российских атлетах на ОИ в Пхенчхане: «Путин вовремя пресек разброд и шатание. В обществе уже начался раскол»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выделил роль президента РФ Владимира Путина в организации поездки сборной олимпийских атлетов из России на зимнюю Олимпиаду в под нейтральным флагом.

Перед Играми МОК принял решение о недопуске на игры сборной под флагом России.

«Я сразу сказал, что в Южную Корею ехать нужно. Во-первых, в случае пропуска мы попали бы под неизбежные санкции со стороны МОК, во-вторых, потеряли бы поколение атлетов, многим из которых шанс выступить на Играх предоставляется раз в жизни. Президент Путин вовремя пресек разброд и шатание, ясно выразив отношение к проблеме. В обществе ведь уже начался раскол.

Надо было сплотиться вокруг команды, поддержать ее, а не провоцировать людей на отказ от поездки в Пхенчхан. В Госдуме тоже хватало крикунов, хотевших заработать на этом политический пиар. Не уставал объяснять, что ребятам-спортсменам и без того трудно. Выяснять отношения с WADA и МОК надо не за их счет.

Конечно, можно обидеться на весь мир, отгородиться высоким забором и грозить оттуда ракетами. Но я считаю, что надо встречаться, общаться, искать компромиссы. И наш президент повторяет: мы готовы к диалогу, надо, чтобы на той стороне попытались нас выслушать и понять», – сказал Фетисов.

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