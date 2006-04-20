Илья Воробьев: «Стройка еще большая. Некоторые ребята приятно удивили, некоторые – в другую сторону»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от команды Швеции (1:2) в матче Евротура.
– Что сегодня пошло не так?
– Стройка еще большая, будем разбираться. Некоторые ребята приятно удивили, некоторые – в другую сторону. Это первый матч, будем работать.
У нас два первых центральных вообще никогда не играли на таком уровне. Сыграли неплохо. Есть свои плюсы и свои минусы.
Конечно, хотелось выиграть при своей публике, но, к сожалению, не получилось.
– Тренерский штаб тоже обновился. Как у вас взаимодействия?
– Мы тоже ищем химию.
– Насколько сложно было выбрать вратаря?
– Сегодня – легко, так как у нас Василий (Кошечкин) только подъехал, несколько дней оттренировался.
А Игорь (Шестеркин) уже сыграл две игры в Норвегии с олимпийской командой.
– Вы считаете Ярославль знаковым городом для своей карьеры?
– Когда ты тут работал, естественно, считаешь знаковым, – сказал Воробьев в эфире телеканала «Матч ТВ».