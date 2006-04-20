Илья Воробьев: «Стройка еще большая. Некоторые ребята приятно удивили, некоторые – в другую сторону»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от команды Швеции (1:2) в матче .

– Что сегодня пошло не так?

– Стройка еще большая, будем разбираться. Некоторые ребята приятно удивили, некоторые – в другую сторону. Это первый матч, будем работать.

У нас два первых центральных вообще никогда не играли на таком уровне. Сыграли неплохо. Есть свои плюсы и свои минусы.

Конечно, хотелось выиграть при своей публике, но, к сожалению, не получилось.

– Тренерский штаб тоже обновился. Как у вас взаимодействия?

– Мы тоже ищем химию.

– Насколько сложно было выбрать вратаря?

– Сегодня – легко, так как у нас Василий (Кошечкин) только подъехал, несколько дней оттренировался.

А Игорь (Шестеркин) уже сыграл две игры в Норвегии с олимпийской командой.

– Вы считаете Ярославль знаковым городом для своей карьеры?

– Когда ты тут работал, естественно, считаешь знаковым, – сказал Воробьев в эфире телеканала «Матч ТВ».