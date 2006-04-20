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    Илья Воробьев: «Стройка еще большая. Некоторые ребята приятно удивили, некоторые – в другую сторону»

    Теги Евротур сборная России Илья Воробьев Василий Кошечкин сборная Швеции Чешские хоккейные игры Игорь Шестеркин Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от команды Швеции (1:2) в матче Евротура.

    – Что сегодня пошло не так?

    – Стройка еще большая, будем разбираться. Некоторые ребята приятно удивили, некоторые – в другую сторону. Это первый матч, будем работать.

    У нас два первых центральных вообще никогда не играли на таком уровне. Сыграли неплохо. Есть свои плюсы и свои минусы.

    Конечно, хотелось выиграть при своей публике, но, к сожалению, не получилось.

    – Тренерский штаб тоже обновился. Как у вас взаимодействия?

    – Мы тоже ищем химию.

    – Насколько сложно было выбрать вратаря?

    – Сегодня – легко, так как у нас Василий (Кошечкин) только подъехал, несколько дней оттренировался.

    А Игорь (Шестеркин) уже сыграл две игры в Норвегии с олимпийской командой.

    – Вы считаете Ярославль знаковым городом для своей карьеры?

    – Когда ты тут работал, естественно, считаешь знаковым, – сказал Воробьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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