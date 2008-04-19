Шумаков выведен из состава ЦСКА по решению Никитина. Вероятно, из-за нарушения режима сна

ЦСКА вывел из состава нападающего Сергея Шумакова.

Как сообщает «Бизнес Online», он не тренируется вместе с командой и сейчас не находится в расположении армейцев.

По одной из версий, Шумаков после первого матча финала Кубка Гагарина в Казани нарушил режим сна, что не понравилось главному тренеру команды Игорю Никитину.

Шумаков в регулярном чемпионате стал вторым бомбардиром команды, набрав 40 (17+23) очков в 47 играх. В 11 матчах Кубка Гагарина он забросил 2 шайбы и сделал 2 результативные передачи.