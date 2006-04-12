Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Бизнес Online»: Знарок был недоволен, что тренерам сборной России не дали машины BMW после Олимпиады

    Теги ФХР сборная России Олег Знарок ОКР Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Стали известны подробности конфликта бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка с руководством команды после Олимпиады.

    Как пишет «Бизнес Online», Знарок выразил недовольство отсутствием премий для тренерского штаба за победу в Пхенчхане.

    В подарок хоккеисты сборной получили машины BMW X5, однако такие призы не предусматривались для тренеров. 

    Знарку данный расклад не понравился, он требовал, чтобы и тренерский штаб получил автомобили. 

    Сегодня стало известно об уходе 55-летнего специалиста из сборной России. Также он может покинуть СКА.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться