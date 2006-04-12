«Бизнес Online»: Знарок был недоволен, что тренерам сборной России не дали машины BMW после Олимпиады

Стали известны подробности конфликта бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка с руководством команды после Олимпиады.
Как пишет «Бизнес Online», Знарок выразил недовольство отсутствием премий для тренерского штаба за победу в Пхенчхане.
В подарок хоккеисты сборной получили машины BMW X5, однако такие призы не предусматривались для тренеров.
Знарку данный расклад не понравился, он требовал, чтобы и тренерский штаб получил автомобили.
Сегодня стало известно об уходе 55-летнего специалиста из сборной России. Также он может покинуть СКА.