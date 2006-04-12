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    Ковальчук о благотворительности: «Мы нашли три разные истории. Помогли детишкам, перевели деньги»

    Теги СКА Илья Ковальчук КХЛ Артемий Панарин

    Нападающий СКА Илья Ковальчук рассказал, что уже направил на благотворительность вырученные деньги с продажи олимпийской машины Артемию Панарину.

    – Илья, вы удивились, что машину купил именно Артемий?

    – Не то, чтобы я удивился. Просто мы не так часто общаемся с Панарой, как раньше. Он ведь в Америке, разница во времени. А я пост в инстаграм выставил, и через пять минут он мне позвонил.

    Вот, человек тоже хотел поучаствовать, помочь детям. Это дорогого стоит.

    Конечно, мы сразу все быстро решили. Во вторник я как раз провел весь день в Москве. Мы нашли три разные истории. Помогли детишкам, перевели деньги.

    У двоих будет операция скоро. Дай бог, что все обойдется, они выздоровеют, будут жить обычной жизнью.

    И еще одна женщина – ее вообще нашли на улице с двумя детьми. Сейчас волонтеры ей снимают квартиру, мы тоже чуть-чуть помогли, чтобы встать на ноги и детишек тоже поставить.

    Хорошее дело все вместе сделали. Но их должно быть больше. Тем более, когда есть возможность.

    – Вы выбрали необычный формат, чтобы рассказать о своей акции. YouTube-канал «Дневник Хача», с вами были резиденты ComedyClub.

    – Я до этого знал Сашу T-killah. Он общается с Саней Овечкиным, мы виделись в общих компаниях. А с Амираном из «Дневника Хача» познакомился в Сочи, когда он приезжал на турнир Sochi Hockey Open. Освещал матч сборных России и Канады.

    Мы посидели, пообщались. Я увидел, что парень сделал себя сам. Вначале ходил, снимал с айфоном. А теперь у него уже огромная команда.

    Он делает хорошие социальные вещи, помогает людям. И это приятно, когда человек всего сам добился, не останавливается на достигнутом, продолжает делать что-то хорошее.

    И когда я узнал, что нам будут вручать машины, то мы сразу созвонились и обо всем договорились. А с Гариком Харламовым мы общаемся уже давно.

    Известная личность, парень с юмором, как и Тимур Батрутдинов. Поэтому решили объединиться, чтобы привлечь побольше внимания.

    Я ведь не знал, купят ли машину. Хорошо, что так получилось, – сказал Ковальчук.

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