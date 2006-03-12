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    Вице-президент «Амура»: «Планируем по максимуму сохранить наш коллектив, который в этом году добился выхода в плей-офф»

    Теги Амур Виталий Атюшов Александр Филиппенко КХЛ

    Вице-президент «Амура» Александр Филиппенко рассказал о планах клуба сохранить своих лидеров на следующий сезон.

    «Атюшов – наш капитан. Мы рассчитываем, в будущем году он им останется. Мы вообще планируем по максимуму сохранить наш коллектив, который в этом году добился выхода в плей-офф. Но, естественно, все зависит от возможностей.

    Добра от добра не ищут. Мы же по кирпичику строили эту команду три года: вы же помните, когда сюда пришли, тут было лишь несколько ребят. Ведем переговоры.

    Молодые пацаны у нас получат статус ограничено свободных агентов, со всеми ними мы уже поговорили и согласились, что сядем после сезона и будем разговаривать», – сказал Филиппенко.

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