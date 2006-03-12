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    Вице-президент «Амура»: «У нас есть принципиальное согласие на то, что Мартемьянов остается»

    Теги Амур Александр Филиппенко КХЛ Андрей Мартемьянов

    Вице-президент «Амура» Александр Филиппенко заявил, что клуб намерен продлить контракт с главным тренером Андреем Мартемьяновым

    При нем хабаровский клуб сыграл в плей-офф Кубка Гагарина впервые с 2012 года. 

    «У тренера есть желание работать здесь, осталось договориться об условиях. Принципиальное согласие на то, что Мартемьянов остается в «Амуре», у нас есть. В прошлом году человеку доверили, дали шанс, и он его реализовал.

    Как профессионал он в полном порядке и по человеческим качествам – тоже. Мы стараемся следить за тем, чтобы здесь был хороший коллектив, и с Мартемьяновым это удается.

    Сезон удачный, конечно. Это результат планомерной клубной работы, во главе которой стоит великий в прошлом хоккеист, президент «Амура» Александр Могильный. Я обычно говорю просто: каков поп, таков и приход. Все находятся на своих местах, каждый делает свое дело», – сказал Филиппенко. 

    Самый загадочный тренер КХЛ. Он очень хорош

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