Вице-президент «Амура»: «У нас есть принципиальное согласие на то, что Мартемьянов остается»

Вице-президент Александр Филиппенко заявил, что клуб намерен продлить контракт с главным тренером .

При нем хабаровский клуб сыграл в плей-офф Кубка Гагарина впервые с 2012 года.

«У тренера есть желание работать здесь, осталось договориться об условиях. Принципиальное согласие на то, что Мартемьянов остается в «Амуре», у нас есть. В прошлом году человеку доверили, дали шанс, и он его реализовал.

Как профессионал он в полном порядке и по человеческим качествам – тоже. Мы стараемся следить за тем, чтобы здесь был хороший коллектив, и с Мартемьяновым это удается.

Сезон удачный, конечно. Это результат планомерной клубной работы, во главе которой стоит великий в прошлом хоккеист, президент «Амура» Александр Могильный. Я обычно говорю просто: каков поп, таков и приход. Все находятся на своих местах, каждый делает свое дело», – сказал Филиппенко.

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